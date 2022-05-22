Военные пенсии, доступное профтехобразование и выход из соглашений СНГ: что приняла Рада

Во время заседании Верховной рады 22 мая парламентарии приняли ряд законопроектов, которые касаются национальной безопасности, социального обеспечения и гуманитарных вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Прежде всего парламент утвердил указы президента о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 23 августа. Народные депутаты убеждены, что учитывая активность боевых действий нет смысла продолжать военное положение ежемесячно. Если же украинская армия победит ранее, военное положение просто отменят.

Отдельное внимание парламент уделил решению проблем, которые уже давно назрели.

"Наконец мы сделали первый шаг для того, чтобы военные пенсионеры могли открывать пенсионные счета и получать пенсию в любом удобном для них банке. Законопроект № 7337 приняли за основу", - сказала Шуляк.

По ее словам, сейчас военные пенсионеры могут получать пенсии только через "Ощадбанк". Это не всем удобно, и этот вопрос обсуждался еще с 2018 года, но безрезультатно. А с учетом разрушения инфраструктуры, в том числе и банковской, и временную оккупацию части территории страны получить пенсии через "Сбербанк" иногда просто невозможно.

С принятием законопроекта военные пенсионеры смогут самостоятельно выбирать банк, в котором для них откроют пенсионный счет, и получать пенсию по фактическому месту проживания независимо от места регистрации.

Еще одна проблема, которая уже давно назрела - налогообложение украинских книг.

"Почти конституционным большинством мы приняли законопроект № 5876, который освобождает создание и распространение украинских аудиокниг от НДС. Проблема была в том, что Налоговый кодекс уже предусматривает освобождение украинских книг от этого налога, но эта норма не распространялась на аудиокниги. Мы это исправили", - добавили в СН.

Шуляк убеждена, что сейчас, во время российского нашествия, стимулировать развитие украинской культуры крайне важно. В то же время важно не дать ни единого шанса пропаганде агрессора.

"Именно для этого парламент принял законопроект № 7214 с правками президента. Отныне в Украине запрещена любая пропаганда российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии рф и символики военного вторжения в Украину", - пояснила нардеп.

В частности запрет будет действовать на использование латинских букв Z и V в контексте оправдания вооруженной агрессии РФ. В дальнейшем эти символы можно будет использовать только в музеях, научных исследованиях нападения РФ на Украину и в исторических реконструкциях.

"Также этот законопроект признает РФ государством-террористом, целью которого является геноцид украинцев, уничтожение гражданской инфраструктуры и создание искусственных гуманитарных катастроф", - добавила Шуляк.

По ее мнению, вполне логичным продолжением этого решения является окончательный запрет импорта изготовленных в РФ и Беларуси лекарств, законопроект № 7313 парламент принял в целом.

"Сейчас поставки лекарств из рф и беларуси и так запрещено, но оставалась одна пробел: на украинский рынок могли попасть препараты не российских, а международных фармацевтических компаний, произведенные на территории рф. Отныне Минздрав получит право отказывать в регистрации лекарств, если хотя бы один компонент или этап производства осуществлялся в России или Беларуси", - пояснила Шуляк.

Впрочем, она подчеркнула, что украинские пациенты не останутся без жизненно необходимых лекарств. Поэтому у министерства есть право решать, экспорт каких именно лекарственных средств следует прекратить.

Еще одним знаковым событием стало принятие ряда законопроектов, предусматривающих выход Украины из соглашений в рамках СНГ.

"В частности мы не собираемся сотрудничать по поводу "увековечения памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", у нас другой взгляд на события Второй мировой войны", - констатировала Шуляк.

Также, по ее словам, Украина вышла из давно устаревших и неработающих соглашений о совместном аграрном рынке и совместной борьбе с незаконной миграцией.

К тому же парламент принял денонсацию соглашения между правительствами Украины и России об избежании двойного налогообложения. Это лишит возможности связанный с Россией бизнес получать необоснованные налоговые льготы.

В то же время Рада ратифицировала два договора гарантий, которые предусматривают повышение устойчивости украинских электросетей для интеграции в европейские.