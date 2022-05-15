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Военные открыли "зеленый" коридор в Запорожской области: названы направление и время

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Запорожье, Воскресенье 15 мая 2022 10:07
Военные открыли "зеленый" коридор в Запорожской области: названы направление и время Фото: военные открыли "зеленый" коридор в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 15 мая, украинские военные согласовали открытие "зеленого" коридора в Запорожской области. Он будет работать четыре часа - с 10.00 до 14.00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"15.05.2022 с 10.00 до 14.00 будет открыт зеленый коридор для граждан, желающих выехать из Запорожья на неподконтрольную территорию в районе села Каменское", - говорится в сообщение.

Военные просят следить за ситуацией безопасности.

"В случае изменения ситуации в безопасности коридор будет закрыт", - уточнили в ОВА.

Напомним, по данным местных властей, в захваченных районах Запорожской области оккупанты похитили 271 человека.

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Запорожская область
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