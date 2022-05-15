Военные открыли "зеленый" коридор в Запорожской области: названы направление и время
В воскресенье, 15 мая, украинские военные согласовали открытие "зеленого" коридора в Запорожской области. Он будет работать четыре часа - с 10.00 до 14.00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
"15.05.2022 с 10.00 до 14.00 будет открыт зеленый коридор для граждан, желающих выехать из Запорожья на неподконтрольную территорию в районе села Каменское", - говорится в сообщение.
Военные просят следить за ситуацией безопасности.
"В случае изменения ситуации в безопасности коридор будет закрыт", - уточнили в ОВА.
Напомним, по данным местных властей, в захваченных районах Запорожской области оккупанты похитили 271 человека.
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