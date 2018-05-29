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Интервью

Украинские военные никогда не вели огонь по жилым кварталам, - ООС

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 19:56
Фото: военный ВСУ (Facebook.com/ato.news)
Фото: военный ВСУ (Facebook.com/ato.news)

Военные ООС сделают все необходимое для безопасности мирных граждан

Украинские военные никогда не вели огонь по целям противника, которые находятся в жилых кварталах. Это подчеркнули в пресс-центре операции Объединенных сил (ООС).

"Командование объединенных сил подчеркивает, что подчиненные воинские части и подразделения никогда не вели и не будут вести огонь по целям противника, которые находятся в жилых кварталах; никогда не будут создавать опасность для мирного населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жизнь человека является самым ценным сокровищем.

"Воины объединенных сил сделают все необходимое для создания безопасности мирных граждан. Вместе мы победим!", - добавляют в пресс-центре.

Важно! Командование объединенных сил подчеркивает, что подчиненные воинские части и подразделения никогда не вели и...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint operation forces 29 мая 2018 г.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под Торецком Донецкой области.

С начала суток на Донбассе ликвидировано 5 боевиков По факту гибели 15-летней девочки от обстрелов на Донбассе открыто уголовное производство
Теги публикации: обстрел, жилой дом, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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