Украинские военные никогда не вели огонь по жилым кварталам, - ООС

Военные ООС сделают все необходимое для безопасности мирных граждан

Украинские военные никогда не вели огонь по целям противника, которые находятся в жилых кварталах. Это подчеркнули в пресс-центре операции Объединенных сил (ООС).

"Командование объединенных сил подчеркивает, что подчиненные воинские части и подразделения никогда не вели и не будут вести огонь по целям противника, которые находятся в жилых кварталах; никогда не будут создавать опасность для мирного населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жизнь человека является самым ценным сокровищем.

"Воины объединенных сил сделают все необходимое для создания безопасности мирных граждан. Вместе мы победим!", - добавляют в пресс-центре.

Важно! Командование объединенных сил подчеркивает, что подчиненные воинские части и подразделения никогда не вели и... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint operation forces 29 мая 2018 г.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под Торецком Донецкой области.