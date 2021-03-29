Военные ООС дважды попали под вражеский обстрел возле Светлодарска
С начала 29 марта пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оба обстрела произошли в пригороде населенного пункта Светлодарск в Донецкой области.
Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Позиции украинских военных дважды попадали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава ООС не пострадал.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ", - добавили в штабе.
Кроме того, украинские саперы разминировали полтора гектара прифронтовой территории и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.
"Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в командовании.
Напомним, вчера оккупанты десять раз нарушали перемирие на Донбассе. Украинские военные в результате вражеских обстрелов не пострадали.
А в пятницу в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков погибли четверо военных. Еще двух военнослужащих госпитализировали с ранениями.