Военные ООС дважды попали под вражеский обстрел возле Светлодарска

С начала 29 марта пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оба обстрела произошли в пригороде населенного пункта Светлодарск в Донецкой области.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook .

Позиции украинских военных дважды попадали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава ООС не пострадал.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ", - добавили в штабе.

Кроме того, украинские саперы разминировали полтора гектара прифронтовой территории и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в командовании.