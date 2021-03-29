Військові ООС двічі потрапили під ворожий обстріл біля Світлодарська

З початку 29 березня проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обидва обстріли сталися у передмісті населеного пункту Світлодарськ у Донецькій області.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook .

Позиції українських військових двічі потрапляли під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В результаті ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу ООС не постраждав.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ", - додали у штабі.

Крім того, українські сапери розмінували півтора гектара прифронтової території та передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.

"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначили в командуванні.