Военные обнародовали видео ракетных стрельб в Херсонской области

Воздушное командование "Восток" обнародовало видео боевых стрельб Харьковского зенитного ракетного полка, которые провели на полигоне Ягорлык в Херсонской области в рамках тактических учений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование публикацию в Facebook.

Как отмечается в сообщении, военные выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ как по воздушным, так и наземным целям, обозначали средства воздушного нападения противника.

Как сообщили в командовании, вместе с харьковским полком боевые пуски ракет сделали и зенитчики из Никополя, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины начались итоговые тактические учения с боевой стрельбой.

Во время кульминации учений будут отражать массированное воздушное нападение врага и будут сбивать воздушные цели одновременно две зенитные ракетные полки С-300П и "Бук-М1", а также отдельные дивизионы С-125".

До учений зенитных ракетных войск также привлекаются авиация и РТВ. Истребители бригад тактической авиации будут имитировать авианалет. Радиотехнические войска будут осуществлять разведку и распознавания целей. А роль мишеней будут выполнять БпЛА ВР-3 "Рейс".