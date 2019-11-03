ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Военные обнародовали видео ракетных стрельб в Херсонской области

Новости » Общество     03.11.2019 - 17:56
Военные обнародовали видео ракетных стрельб в Херсонской области
Фото: запуск ракеты (facebook.com/pvkshid/)

Военные выполнили боевые стрельбы из комплексов С-300ПТ

Воздушное командование "Восток" обнародовало видео боевых стрельб Харьковского зенитного ракетного полка, которые провели на полигоне Ягорлык в Херсонской области в рамках тактических учений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование публикацию в Facebook.

Защищать небо учатся на земле

Во время противовоздушного боя в новом районе в ходе тактического учения в составе сводного зенитного ракетного полка на государственном испытательном полигоне «Ягорлик» боевые обслуги Харьковского зенитного ракетного полка воздушного командования «Восток» выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ. Вместе с ними боевые пуски ракет осуществила очередная боевая обслуга по вызову с Никопольского зенитного ракетного полка, которая сегодня выполняет боевые задачи в зоне проведения Операции объединенных сил. Были осуществлены стрельбы как по воздушным, так и наземным целям. Все – пораженно. Роль воздушных целей выполняли беспилотные летательные аппараты типа ВР-3 «Рейс». Личный состав хорошо справился с поставленными задачами, а слаженность действий, мастерство и натренированность, стали очередным подтверждением профессионального мастерства каждого военнослужащего.

Опубликовано Воздушное командование "Восток" Воскресенье, 3 ноября 2019 г.

Как отмечается в сообщении, военные выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ как по воздушным, так и наземным целям, обозначали средства воздушного нападения противника.

Как сообщили в командовании, вместе с харьковским полком боевые пуски ракет сделали и зенитчики из Никополя, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины начались итоговые тактические учения с боевой стрельбой.

Во время кульминации учений будут отражать массированное воздушное нападение врага и будут сбивать воздушные цели одновременно две зенитные ракетные полки С-300П и "Бук-М1", а также отдельные дивизионы С-125".

До учений зенитных ракетных войск также привлекаются авиация и РТВ. Истребители бригад тактической авиации будут имитировать авианалет. Радиотехнические войска будут осуществлять разведку и распознавания целей. А роль мишеней будут выполнять БпЛА ВР-3 "Рейс".

Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море, - Зеленский Россия начала масштабные военные учения с атомными подводными лодками
Новости Украины ХерсонученияПВО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь