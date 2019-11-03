Військові оприлюднили відео ракетних стрільб у Херсонській області

Фото: запуск ракети (facebook.com/pvkshid/)

Військові виконали бойові стрільби з комплексів С-300ПТ

Повітряне командування "Схід" оприлюднило відео з бойових стрільб Харківського зенітного ракетного полку, які провели на полігоні Ягорлик у Херсонській області в рамках тактичних навчань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування публікацію у Facebook.

Боронити небо вчаться на землі Під час протиповітряного бою у новому районі в ході тактичного навчання у складі зведеного зенітного ракетного полку на державному випробувальному полігоні «Ягорлик» бойові обслуги Харківського зенітного ракетного полку повітряного командування «Схід» виконали бойові стрільби з зенітних ракетних комплексів С-300ПТ. Разом з ними бойові пуски ракет здійснила чергова бойова обслуга за викликом з Нікопольського зенітного ракетного полку, яка сьогодні виконує бойові завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Були здійснені стрільби як по повітряних, так і наземних цілях. Усі – вражено. Роль повітряних цілей виконували безпілотні літальні апарати типу ВР-3 «Рейс». Особовий склад добре справився із поставленими завданнями, а злагодженість дій, майстерність і натренованість, стали черговим підтвердженням професійної майстерності кожного військовослужбовця. Опубліковано Повітряне командування "Схід" Неділя, 3 листопада 2019 р.

Як зазначається в повідомленні, військові виконали бойові стрільби з зенітних ракетних комплексів С-300ПТ як по повітряних, так і наземних цілях, що позначали засоби повітряного нападу противника.

Як повідомили в командуванні, разом з харківським полком бойові пуски ракет зробили і зенітники з Нікополя, які виконують завдання в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні у підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України розпочалися підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Під час кульмінації навчань відбиватимуть масований повітряний напад ворога та збиватимуть повітряні цілі одночасно два зенітні ракетні полки "С-300П" та "Бук-М1", а також окремі дивізіони "С-125".

До навчань зенітних ракетних військ також залучаються авіація і РТВ. Винищувачі бригад тактичної авіації імітуватимуть авіаналіт. Радіотехнічні війська здійснюватимуть розвідку та розпізнавання цілей. А роль мішеней виконуватимуть БпЛА ВР-3 "Рейс".