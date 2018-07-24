Военные обнародовали видео последствий смертельных пожаров в Греции

Видео фиксирует масштабы трагедии

Департамент национальной обороны Греции обнародовал кадры аэросъемки, которые демонстрируют последствия смертельных пожаров в Греции, унесших жизни по меньшей мере 50 человек.

Снятое с вертолета видео фиксирует масштабы трагедии, а также демонстрирует операции чрезвычайных служб, которые продолжаются в зоне стихийного бедствия.

На видео можно увидеть кварталы выгоревших домов и значительные площади лесных насаждений. Также на улицах видны скопления десятков обгоревших авто.

Из кадров видно, что огонь подобрался практически вплотную к морю.

Добавим, что в Twitter еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидес заявил, что ЕС посылает помощь Греции в тушении пожара

"Благодарны Кипру и Испании за их предложение помощи Греции в рамках европейского механизма гражданской защиты, что включает команду из 64 пожарных и парамедиков, два грузовика для борьбы с пожарами и два самолета для тушения пожаров Canadair. Это европейская солидарность в действии", - написал он.

Напомним, что вчора, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов.