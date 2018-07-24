Військові оприлюднили відео наслідків смертельних пожеж у Греції

Відео фіксує маштаби трагедії

Департамент національної оборони Греції оприлюднив кадри аерозйомки, які демонструють наслідки смертельних пожеж у Греції, що забрали життя щонайменше 50 людей.

Зняте з вертольота відео фіксує маштаби трагедії, а також демонструє операції надзвичайних служб, які тривають у зоні стихійного лиха.

На відео можна побачити квартали вигорілих будинків та значні площі лісових насаджень. Також на вулицях видно скупчення десятків обгорілих авто.

Із кадрів видно, що вогонь підібрався практично впритул до моря.

Додамо, що у Twitter єврокомісар з питань гуманітарної допомоги і кризового управління Христос Стиліанідес заявив, що ЄС надсилає допомогу Греції у гасінні пожежі

"Вдячні Кіпру і Іспанії за їх пропозицію допомоги Греції в рамках європейського механізму цивільного захисту, що включає команду з 64 пожежників та парамедиків, дві вантажівки для боротьби з пожежами та два літаки для гасіння пожеж Canadair. Це є європейська солідарність у дії" - написав він.

Нагадаємо, що вчора, 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з домівок.