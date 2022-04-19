ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Военные облигации за последнюю неделю купили еще 1,5 тысячи граждан и компаний

Новина українською →
Украина, Вторник 19 апреля 2022 09:38
Военные облигации за последнюю неделю купили еще 1,5 тысячи граждан и компаний Фото: военные облигации приобрели еще 1,5 тысячи украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 18 апреля почти 7,4 тысяч граждан и представителей бизнеса Украины стали владельцами военных ОВГЗ на сумму около 5,5 млрд грн, 4,7 млн долларов и 22 млн евро. Из них 1,5 тысячи присоединились за предыдущую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Общий итог по состоянию на 18 апреля с начала полномасштабного нападения России на Украину:

  • - 16 аукционов проведено Министерством финансов Украины;
  • - около 36,4 млрд грн, 12 млн долларов и 143,4 млн евро привлечено в государственный бюджет Украины.

Крупнейший портфель военных облигаций традиционно сконцентрирован среди банков - первичных дилеров. Объем вложений нерезидентов в военные облигации превышает 50 млн грн.

Напомним, Украина рассчитывает на новые источники денег для финансирования своих оборонных целей. Страна ищет способы расширить программу выпуска внутренних облигаций на международные рынки капитала, в том числе для диаспоры.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс