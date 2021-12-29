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Військові кораблі США залишаться в Середземному морі через загрозу РФ в Україні

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США, Середа 29 грудня 2021 05:52
Військові кораблі США залишаться в Середземному морі через загрозу РФ в Україні Фото: Ллойд Остін, Міністр оборони США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Військові кораблі США залишаться в Середземному морі через загрозу РФ в Україні. Відповідне рішення прийняли в Пентагоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Міністр оборони США Ллойд Остін віддав наказ ударній групі авіаносців ВМС США залишатися в районі Середземного моря, а не рухатися на Близький Схід. Таке рішення було прийнято на тлі побоювань з приводу скупчення російських військ біля кордону з Україною.

Остін заявив, що зміна розкладу авіаносця США Harry S. Truman і п'яти американських військових кораблів, що супроводжують його, відображає необхідність постійної присутності в Європі.

"Це необхідно для того, щоб заспокоїти союзників і партнерів США в регіоні", - заявив виданню чиновник в Пентагоні.

Ударна група Harry S. Truman включає п'ять американських кораблів-крейсер USS San Jacinto і есмінці з керованими ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely і USS Jason Dunham. Також з ними знаходиться фрегат Королівських ВМС Норвегії HNoMS Фрітьоф Нансен.

Harry S. Truman увійшов до Середземного моря 14 грудня. Планувалося, що після цього він продовжить свій шлях в район Перської затоки.

Нагадаємо, що у Середземному морі почала навчання ударна десантна група ВМС США. Очолює групу авіаносець авіаносцем Harry S. Truman.

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