США начали военные учения в Средиземном море

Иллюстративное фото (usni.org)

Ударная десантная группа уже начала военные учения с ударной группой ВМС США

В Средиземном море начала развертывания ударная корабельная десантная группа Военно-морских сил Соединенных штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Как отмечается, в состав группы входят универсальный десантный корабль USS Iwo Jima (LHD-7), десантно-вертолетный корабль-док USS New York (LPD-21) и десантный корабль-док USS Gunston Hall (LSD-44).

"На борту этих кораблей размещен экспедиционный батальон морской пехоты в составе двух тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.

Сообщается, USS Iwo Jima (LHD-7), USS New York (LPD-21) и USS Gunston Hall (LSD-44) принимали участие в крупнейших со времен окончания холодной войны учениях НАТО Trident Juncture 2018, которые происходили в Норвегии и прилегающих морских районах Северной Атлантики с 25 октября по 7 ноября.

В Средиземном море ударная десантная группа уже начала военные учения с ударной группой ВМС США во главе с авианосцем Harry S. Truman (CVN-75), о чем было извещено через международную систему NOTAM.

"Будут проводиться полеты палубной авиации с 25 ноября по 27 ноября в Ионическом море и с 27 ноября по 1 декабря в южной части Адриатического моря", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки и Японии провели крупномасштабные совместные учения Keen Sword на базе Мисава в префектуре Аомори.