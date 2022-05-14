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Военные корабли РФ стали причиной гибели дельфинов и некоторых рыб в Черном море

Дельфин в Черном море (Фото: marinemammalhabitat.org)
Автор: Константин Широкун

Массовая гибель дельфинов и некоторых видов рыб заставила ученых обеспокоиться тем, что загрязнение Черного моря в результате нападения России на Украину может иметь долгосрочные последствия для экосистем в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам Угура Озсандыкчи, ведущего исследователя морской жизни Синопского университета, с февраля к турецкому побережью выбросило более 100 дельфинов. Морские биологи подозревают, что основной причиной, вероятно, является шумовое загрязнение от военных кораблей на севере.

Низкочастотные гидролокаторы военных кораблей и подводных лодок напрямую мешают эхолокации дельфинов. Не умея ориентироваться, дельфины не могут идентифицировать добычу и поэтому могут голодать. Они также могут запутаться и запаниковать, случайно заплывая на скалы или на берег.

Полное расследование причин и масштабов недавней гибели дельфинов может занять месяцы или годы, поскольку большая часть береговой линии недоступна для исследователей из-за войны. Тем не менее по данным Турецкого фонда морских исследований, эти смерти и другое загрязнение, связанное с войной, могут создать кризис в биоразнообразии региона.

Шумовое загрязнение также влияет на многие популяции рыб, заставляя их далеко мигрировать. Это нарушает местную экосистему, как и внезапная гибель дельфинов, находящихся на вершине пищевой цепи Черного моря. Их смерть может угрожать целым субпопуляциям, и может пройти много лет, прежде чем их популяция обновится.

Ранее сообщалось, что Россия переместила в Севастополь два загона для боевых дельфинов. Морские животные могут использоваться для охраны севастопольской военно-морской базы от подводных атак.

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