Военные корабли НАТО во второй раз зашли в Эстонию

"1-я постоянная военно-морская группа НАТО находится здесь во второй раз в этом году. Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе", - сказал заместитель командующего ВМС капитан Йохан-Элиас Сельямаа.

Результатом такого визита является поиск большего количества возможностей для сотрудничества союзников. С практической стороны это помогает военным ознакомиться с морскими условиями.

В Старом порту Таллина пришвартовались голландский штабной корабль HNLMS Karel Doorman и португальский фрегат NRP Corte-Real. Британский танкер RFA Tidesurge, пришвартовался в порту Мууга.Командиры кораблей планируют провести встречи заместителем командующего Силами обороны генерал-майором Вейко-Веллом Пальме и заместителем канцлера Министерства обороны по оборонному планированию Тийна Удеберг.

Во время этого визита корабли имеют возможность пополнить запасы и подготовиться к выполнению следующих задач. Такие постоянные группы военно-морских сил НАТО находятся в постоянной готовности и способны проводить операции как в мирное, так и в военное время, и обеспечивать своими действиями присутствие союзников и постоянный высокий уровень готовности к реагированию.