Военные не исключают возможности новых маневров России в Черном море

Россия может проводить в акватории Черного моря новые маневры. Сейчас российские корабли не покидают зону действия противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководительницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк во время брифинга .

Она отметила, что сейчас военные фиксируют передвижение кораблей врага. В оперативном командовании "Юг" рассматривают два варианта действий. Россия может проводить передислокацию или готовиться к новому маневру.

"Наши подразделения за ними следят, наблюдают. Будем видеть и анализировать всю информацию", - добавила Гуменюк.

По ее словам, российский флот старается не покидать зону действия своей ПВО вблизи Крыма. Сейчас в Черном море находятся два ракетоносителя надводного базирования и четыре десантных корабля.