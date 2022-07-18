Військові не відкидають можливості нових маневрів Росії у Чорному морі

Росія може проводити в акваторії Чорного моря нові маневри. Зараз російські кораблі не покидають зону дії протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк під час брифінгу .

Вона зазначила, що зараз військові фіксують пересування кораблів ворога. В оперативному командуванні "Південь" розглядають два варіанти дій. Росія може проводити передислокацію або готуватися до нового маневру.

"Наші підрозділи їх пильнують, спостерігають. Будемо бачити та аналізувати всю інформацію", - додала Гуменюк.

За її словами, російський флот намагається не покидати зону дії своєї ППО поблизу Криму. Наразі у Чорному морі перебувають два ракетоносії надводного базування та чотири десантні кораблі.