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Військові не відкидають можливості нових маневрів Росії у Чорному морі

Фото: Росія може готуватися до маневрів у Чорному морі (facebook_com_navy_mil_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може проводити в акваторії Чорного моря нові маневри. Зараз російські кораблі не покидають зону дії протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк під час брифінгу.

Вона зазначила, що зараз військові фіксують пересування кораблів ворога. В оперативному командуванні "Південь" розглядають два варіанти дій. Росія може проводити передислокацію або готуватися до нового маневру.

"Наші підрозділи їх пильнують, спостерігають. Будемо бачити та аналізувати всю інформацію", - додала Гуменюк.

За її словами, російський флот намагається не покидати зону дії своєї ППО поблизу Криму. Наразі у Чорному морі перебувають два ракетоносії надводного базування та чотири десантні кораблі.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти за допомогою літаків Су-35 завдали ракетного удару по Одеській області з акваторії Чорного моря.

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