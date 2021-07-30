UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Военные эксперты назвали причины увольнения Хомчака

Автор: Владислав Красинский, Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Военные эксперты назвали причины отставки Руслан Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Главной причиной является конфликт с министром обороны Украины Андреем Тараном.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов, говорится в материале "Смена караула. Зачем Зеленский меняет руководство украинской армии".

По его словам, Хомчак принципиально не хотел отдавать ряд полномочий на уровень министерства, а также саботировал реформирование структуры Генштаба.

Также глава военного отдела фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук сообщил изданию, что противостояние было кабинетным, а Хомчак "усугубил ручное управление и узурпировал его полностью".

"Очень много было к нему вопросов по этому поводу. В прощальном посте он перечисляет все свои "достижения", но на самом деле многое из этого было сделано еще Виктором Муженко. В реформе ВСУ под структуры НАТО тоже не все идеально, во многом это была реформа табличек", - уточнил он.

Напомним, Руслан Хомчак покинул должность главнокомандующего ВСУ по решению президента Владимира Зеленского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Руслан ХомчакАндрей Таран