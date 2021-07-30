Военные эксперты назвали причины увольнения Хомчака

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов, говорится в материале " Смена караула. Зачем Зеленский меняет руководство украинской армии ".

По его словам, Хомчак принципиально не хотел отдавать ряд полномочий на уровень министерства, а также саботировал реформирование структуры Генштаба.

Также глава военного отдела фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук сообщил изданию, что противостояние было кабинетным, а Хомчак "усугубил ручное управление и узурпировал его полностью".

"Очень много было к нему вопросов по этому поводу. В прощальном посте он перечисляет все свои "достижения", но на самом деле многое из этого было сделано еще Виктором Муженко. В реформе ВСУ под структуры НАТО тоже не все идеально, во многом это была реформа табличек", - уточнил он.