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Военные эксперты назвали причины увольнения Хомчака

Новина українською →
Киев, Пятница 30 июля 2021 09:05
Военные эксперты назвали причины увольнения Хомчака Фото: бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Военные эксперты назвали причины отставки Руслан Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Главной причиной является конфликт с министром обороны Украины Андреем Тараном.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов, говорится в материале "Смена караула. Зачем Зеленский меняет руководство украинской армии".

По его словам, Хомчак принципиально не хотел отдавать ряд полномочий на уровень министерства, а также саботировал реформирование структуры Генштаба.

Также глава военного отдела фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук сообщил изданию, что противостояние было кабинетным, а Хомчак "усугубил ручное управление и узурпировал его полностью".

"Очень много было к нему вопросов по этому поводу. В прощальном посте он перечисляет все свои "достижения", но на самом деле многое из этого было сделано еще Виктором Муженко. В реформе ВСУ под структуры НАТО тоже не все идеально, во многом это была реформа табличек", - уточнил он.

Напомним, Руслан Хомчак покинул должность главнокомандующего ВСУ по решению президента Владимира Зеленского.

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