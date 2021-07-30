Военные эксперты назвали причины увольнения Хомчака
Военные эксперты назвали причины отставки Руслан Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Главной причиной является конфликт с министром обороны Украины Андреем Тараном.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов, говорится в материале "Смена караула. Зачем Зеленский меняет руководство украинской армии".
По его словам, Хомчак принципиально не хотел отдавать ряд полномочий на уровень министерства, а также саботировал реформирование структуры Генштаба.
Также глава военного отдела фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук сообщил изданию, что противостояние было кабинетным, а Хомчак "усугубил ручное управление и узурпировал его полностью".
"Очень много было к нему вопросов по этому поводу. В прощальном посте он перечисляет все свои "достижения", но на самом деле многое из этого было сделано еще Виктором Муженко. В реформе ВСУ под структуры НАТО тоже не все идеально, во многом это была реформа табличек", - уточнил он.
Напомним, Руслан Хомчак покинул должность главнокомандующего ВСУ по решению президента Владимира Зеленского.