Військові експерти назвали причини звільнення Хомчака

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна співробітник оперативного управління Генштабу Олег Жданов, йдеться в матеріалі " Зміна варти. Навіщо Зеленський змінює керівництво української армії ".

За його словами, Хомчак принципово не хотів віддавати ряд повноважень на рівень міністерства, а також саботував реформування структури Генштабу.

Також голова військового відділу фонду "Повернись живим" Андрій Римарук повідомив виданню, що протистояння було кабінетним, а Хомчак "посилив ручне управління і узурпував його повністю".

"Дуже багато було до нього питань з цього приводу. У прощальному пості він перераховує всі свої "досягнення", але насправді багато з цього було зроблено ще Віктором Муженком. У реформі ЗСУ під структури НАТО теж не все ідеально, багато в чому це була реформа табличок", - уточнив він.