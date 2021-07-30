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Військові експерти назвали причини звільнення Хомчака

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 09:05
Військові експерти назвали причини звільнення Хомчака Фото: колишній головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Військові експерти назвали причини відставки Руслан Хомчака з посади головнокомандувача Збройними силами України. Головною причиною є конфлікт з міністром оборони України Андрієм Тараном.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна співробітник оперативного управління Генштабу Олег Жданов, йдеться в матеріалі "Зміна варти. Навіщо Зеленський змінює керівництво української армії".

За його словами, Хомчак принципово не хотів віддавати ряд повноважень на рівень міністерства, а також саботував реформування структури Генштабу.

Також голова військового відділу фонду "Повернись живим" Андрій Римарук повідомив виданню, що протистояння було кабінетним, а Хомчак "посилив ручне управління і узурпував його повністю".

"Дуже багато було до нього питань з цього приводу. У прощальному пості він перераховує всі свої "досягнення", але насправді багато з цього було зроблено ще Віктором Муженком. У реформі ЗСУ під структури НАТО теж не все ідеально, багато в чому це була реформа табличок", - уточнив він.

Нагадаємо, Руслан Хомчак покинув посаду головнокомандувача ЗСУ за рішенням президента Володимира Зеленського.

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Руслан Хомчак Андрій Таран
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