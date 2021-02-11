Военные на Донбассе не стреляют по гражданским и адекватно отвечают снайперам, - Зеленский

Украинские военные знают, когда следует стрелять в ответ на обстрелы со стороны боевиков. И не нуждаются в постоянных командах от президента.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Донбасс. Брифинг транслировал телеканал "Украина 24" .

Он также подчеркнул, что военные стреляют исключительно в ответ на обстрелы снайперов и не занимаются обстрелами мирных жителей, о чем рассказывают российские СМИ.

"Наши ребята прекрасно знают, если идет снайперское уничтожения наших военных, они знают, что они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили жизнь наших военных. Именно так они и делают не нарушая режима прекращения огня, не стреляя, как пишут российские сми, что стреляют по гражданским. Это все не правда", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что стреляя в ответ, военные действуют по приказу касательно подобных ситуаций и не получают каждый раз отдельные распоряжения от него.