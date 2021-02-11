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Військові на Донбасі не стріляють по цивільних і адекватно відповідають снайперам, - Зеленський

Новость на русском → Донбас, Четвер 11 лютого 2021 19:02
Військові на Донбасі не стріляють по цивільних і адекватно відповідають снайперам, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Українські військові знають, коли слід стріляти у відповідь на обстріли з боку бойовиків. Та не потребують постійних командах від президента.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту на Донбас. Брифінг транслював телеканал "Україна 24".

Він також підкреслив, що військові стріляють виключно у відповідь на обстріл снайперів і не займаються обстрілом мирних жителів, про що розповідають російські ЗМІ.

"Наші хлопці чудово знають, якщо йде снайперське знищення наших військових, вони знають, що вони повинні знайти адекватну відповідь тим снайперам, які знищили життя наших військових. Саме так вони і роблять не порушуючи режиму припинення вогню, не стріляючи, як пишуть російські ЗМІ , що стріляють по цивільним. Це все не правда", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що стріляючи у відповідь, військові діють за наказом відносно подібних ситуацій і не отримують щоразу окремі розпорядження від нього.

Сьогодні повідомлялося, що в четвер, 11 лютого, збройні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 лютого, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих один український військовий отримав поранення.

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