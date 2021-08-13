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Военные на Донбассе попали под обстрел из минометов и артиллерии, есть раненые

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли из минометов и артиллерии украинские позиции на Донбассе. В результате вражеского обстрела пострадали двое украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование ООС.

Оккупанты открыли огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"В результате обстрела получили ранения два военнослужащих Вооруженных сил Украины. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника - средней тяжести, другого - удовлетворительное", - заявили в штабе.

Украинские военные открыли огонь, чтобы прекратить враждебные действия боевиков.

"О действиях вооруженных формирований РФ уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в командовании ООС.

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