Військові на Донбасі потрапили під обстріл з мінометів та артилерії, є поранені

Окупанти відкрили вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 та 82 мм у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"В результаті обстрілу отримали поранення два військовослужбовці Збройних сил України. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника - середньої тяжкості, іншого - задовільний", - заявили у штабі.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь, щоб припинити ворожі дії бойовиків.

"Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в командуванні ООС.