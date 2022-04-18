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"Военные на Азовстали". Госспецсвязи предупредила о новой кибератаке врага

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 апреля 2022 20:43
"Военные на Азовстали". Госспецсвязи предупредила о новой кибератаке врага Фото: Кибератака на госорганы Украины по теме Мариуполя (freepik.com)
Автор: Антон Федорцив

Государственная служба специальной связи и защиты информации зафиксировала новую кибератаку на государственные органы с привлечением темы блокады Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Вражеские хакеры решили использовать интерес к защитникам Мариуполя в своих целях. Они рассылают вредоносные электронные письма с приложением в виде документа "Военные на Азовстали.xls".

"Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, выявила факт распространения опасных электронных писем с темой "Срочно! Деблокация Азовстали Терміново! Розблокування "Азовсталі"" – говорится в сообщении.

Указанный документ в формате .xls содержит опасный макрос. После открытия файла компьютер будет поражен вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

Напомним, что в СНБО заявили о начале наступления РФ на востоке Украины.

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