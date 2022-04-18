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"Військові на Азовсталі". Держспецзв'язку попередила про нову кібератаку ворога

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 20:43
"Військові на Азовсталі". Держспецзв'язку попередила про нову кібератаку ворога Фото: Кібератака на держоргани України на темі Маріуполя (freepik.com)
Автор: Антон Федорців

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації зафіксувала нову кібератаку на державні органи України з залученням теми блокади Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Ворожі хакери вирішили використати інтерес до захисників Маріуполя у своїх цілях. Вони розсилають шкідливі електронні листи з додатком у вигляді документу "Військові на Азовсталі.xls".

"Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила факт розповсюдження небезпечних електронних листів з темою "Срочно! Деблокация Азовстали Терміново! Розблокування "Азовсталі"", – ідеться у повідомленні.

Згаданий документ у форматі .xls містить небезпечний макрос. Після відкриття файлу комп'ютер буде вражений шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Нагадаємо, що в РНБО заявили про початок наступу РФ на сході України.

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