Военные из 15 стран: в Украине начинаются учения Rapid Trident

В понедельник, 20 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности стартуют масштабные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021. В них примут участие 6 тысяч военных из 15 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Механизированные, танковые и артиллерийские подразделения ВСУ Украины будут тренироваться вести активную оборону и отработают тактику наступательных действий.
От Украины в учениях примут участие подразделения Нацгвардии, Госпогранслужбы и Военной службы правопорядка.
В ВСУ Украины отметили, что сейчас идут последние мероприятия для начала тренировок военнослужащих. К проведению учений готовы иностранные партнеры, среди которых - военные из Соединенных Штатов 81st Stryker Brigade Combat Team.
Учения продляться до 1 октября.