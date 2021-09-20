Військові з 15 країн: в Україні починаються навчання Rapid Trident

У понеділок, 20 вересня, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки стартують масштабні українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021. У них візьмуть участь 6 тисяч військових з 15 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування Сухопутних військ Збройних сил України.
Механізовані, танкові та артилерійські підрозділи ЗСУ України будуть тренуватися вести активну оборону і відпрацюють тактику наступальних дій.
Від України у навчаннях візьмуть участь підрозділи Нацгвардії, Держприкордонслужби та військової служби правопорядку.
У ЗСУ України зазначили, що зараз тривають останні заходи для початку тренувань військовослужбовців. До проведення навчань готові іноземні партнери, серед яких - військові зі Сполучених Штатів 81st Stryker Brigade Combat Team.
Навчання триватимуть до 1 жовтня.