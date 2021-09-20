RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Військові з 15 країн: в Україні починаються навчання Rapid Trident

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 20 вересня, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки стартують масштабні українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021. У них візьмуть участь 6 тисяч військових з 15 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Механізовані, танкові та артилерійські підрозділи ЗСУ України будуть тренуватися вести активну оборону і відпрацюють тактику наступальних дій.

Від України у навчаннях візьмуть участь підрозділи Нацгвардії, Держприкордонслужби та військової служби правопорядку.

У ЗСУ України зазначили, що зараз тривають останні заходи для початку тренувань військовослужбовців. До проведення навчань готові іноземні партнери, серед яких - військові зі Сполучених Штатів 81st Stryker Brigade Combat Team.

Навчання триватимуть до 1 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військові навчання