На военную службу в 2018 году приняли более 27 тыс. контрактников, - Минобороны

Фото: украинская армия (РБК-Украина/Виталий Носач)

По состоянию на ноябрь на срочную военную службу в ряды ВСУ призваны около 5 тыс. человек

Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский сообщил, что на военную службу с начала 2018 года в ряды Вооруженных сил Украины принято более 27 тыс. контрактников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам Павловского, с начала года в ряды ВСУ на службу по контракту пришли более 27 тысяч человек, в частности, 1,7 тыс. офицеров.

"Областные и районные (городские) призывные комиссии продолжают свою работу по вопросам призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре-декабре 2018 года. В рамках призывной кампании "Осень-2018" по состоянию на ноябрь на срочную военную службу в ряды ВС Украины призвано около 5 тыс. человек", - отметил он.

В общем, в армию в 2018 году на срочную военную службу планируется призвать 18 тыс. человек (по 9 тыс. весной и осенью).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинские Вооруженные силы заняли 29 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии проекта Global Firepower.

Добавим, согласно решению президента Украины Петра Порошенко, призов-2018 продлен на месяц - до декабря.