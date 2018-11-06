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На військову службу у 2018 році прийнято понад 27 тис. контрактників, - Міноборони

Новини » Суспільство    06.11.2018 - 17:42
Фото: українська армія (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: українська армія (РБК-Україна/Віталій Носач)

Станом на листопад на строкову військову службу до лав ЗСУ призвано близько 5 тис. осіб

Заступник міністра оборони України Ігор Павловський повідомив, що на військову службу з початку 2018 року до лав Збройних сил України прийнято понад 27 тис. контрактників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

За словами Павловського, з початку року до лав ЗСУ на службу за контрактом прийшли понад 27 тисяч осіб, зокрема, 1,7 тис. офіцерів.

"Обласні та районні (міські) призовні комісії продовжують свою роботу з питань призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-грудні 2018 року. В рамках призовної кампанії "Осінь-2018" станом на листопад на строкову військову службу до лав ЗС України призвано близько 5 тис. осіб", - зазначив він.

Загалом, до армії у 2018 році на строкову військову службу планується призвати 18 тис. осіб (по 9 тис. навесні та восени).

Нагадаємо, раніе РБК-Україна повідомляло, що українські Збройні сили посіли 29 місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією проекта Global Firepower.

Додамо, за рішенням президента України Петра Порошенка, призов-2018 продовжено на місяць - до грудня.

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