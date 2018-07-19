На військовій базі в США більше 20 солдатів постраждали при обваленні намету

Було госпіталізовано 4 солдата

У Каліфорнії (США) на військовій базі Fort Hunter Ligget обрушилася наметова конструкція, в результаті чого постраждали 22 солдата. Про це повідомляє Twitter військової бази.

Зазначено, що причиною інциденту став вертоліт UH-60 Blackhawk, під дією потоку повітря від його ротора сталося обвалення шатра. Це сталося близько 21:30 за місцевим часом у ході навчань.

Так, були госпіталізовані четверо постраждалих, інші ж відбулися незначними травмами.

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося про п'ять загиблих і одного потерпілого у результаті крушіння вертольоту морської піхоти Південної Кореї у військовому аеропорту міста Пхохан на південному сході республіки. Повідомлялося, що вертоліт проводив випробувальний політ після ремонту, а потім звалився вниз з висоти десять метрів і загорівся.

Крім того, 11 липня вертоліт Gazelle збройних сил Франції у Кот-д'Івуарі розбився під час навчань, у результаті чого загинув пілот, а ще один військовослужбовець був поранений. Зазначалося, що пілот вертольоту загинув від отриманих травм.