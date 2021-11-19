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На военной базе в Канаде произошел взрыв, есть пострадавшие

Автор: Артур Родивилов

На базе "Комокс" вооруженных сил Канады на острове Ванкувер (провинция Британская Колумбия) произошел взрыв. Десть человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV.

По его данным, медицинская помощь была оказана десяти пострадавшим, четверых доставили в больницу, в том числе одного - на вертолете.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

По предварительным данным, в нежилом здании казармы, где в настоящее время проводятся ремонтные работы, прогремел взрыв бытового газа. Произошло частичное обрушение постройки.

Ранее на юге Румынии произошел взрыв на военном заводе. Четыре человека погибли и четверо получили ранения.

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