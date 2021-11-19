На військовій базі в Канаді стався вибух, є постраждалі

На базі "Комокс" збройних сил Канади на острові Ванкувер (провінція Британська Колумбія) стався вибух. Десть людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV .

За його даними, медична допомога була надана десяти постраждалим, чотирьох доставили в лікарню, в тому числі одного - на вертольоті.

Раніше повідомлялося про двох постраждалих.

За попередніми даними, в нежитловій будівлі казарми, де зараз проводяться ремонтні роботи, прогримів вибух побутового газу. Сталося часткове обвалення споруди.