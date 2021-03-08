На военной базе в Гвинее прогремел взрыв, погибли 15 человек

Еще около 500 человек получили ранения.

Это рассказал президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема.

По его словам, серия мощных взрывов стала результатом небрежности, связанной с использованием динамита на военной базе.

Напомним, власти Гвинеи объявили о начале новой эпидемии Эболы через 6 лет после масштабной вспышки лихорадки в стране. Вирус был обнаружен в начале февраля у присутствующих на похоронах медсестры, трое из них уже умерли.

Ранее сообщалось, что у центра по тестированию на COVID-19 в нидерландском городе Бовенкарспел (провинция Северная Голландия) прогремел взрыв. В результате никто не пострадал.