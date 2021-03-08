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На военной базе в Гвинее прогремел взрыв, погибли 15 человек

Автор: Даша Харченко

На военной базе в Экваториальной Гвинее произошли мощные взрывы. В результате погибли 15 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Еще около 500 человек получили ранения.

Это рассказал президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема.

По его словам, серия мощных взрывов стала результатом небрежности, связанной с использованием динамита на военной базе.

Напомним, власти Гвинеи объявили о начале новой эпидемии Эболы через 6 лет после масштабной вспышки лихорадки в стране. Вирус был обнаружен в начале февраля у присутствующих на похоронах медсестры, трое из них уже умерли.

Ранее сообщалось, что у центра по тестированию на COVID-19 в нидерландском городе Бовенкарспел (провинция Северная Голландия) прогремел взрыв. В результате никто не пострадал.

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