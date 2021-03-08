На військовій базі в Гвінеї прогримів вибух, загинули 15 людей

Ще близько 500 людей дістали поранення.

Це розповів президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіанг Нгема.

За його словами, серія потужних вибухів стала результатом недбалості, пов'язаної з використанням динаміту на військовій базі.

Нагадаємо, влада Гвінеї оголосила про початок нової епідемії Еболи через 6 років після масштабного спалаху лихоманки в країні. Вірус був виявлений на початку лютого у присутніх на похоронах медсестри, троє з них уже померло.

Раніше повідомлялось, що біля центру з тестування на COVID-19 в нідерландському місті Бовенкарспел (провінція Північна Голландія) прогримів вибух. В результаті ніхто не постраждав.