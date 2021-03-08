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На військовій базі в Гвінеї прогримів вибух, загинули 15 людей

Автор: Даша Харченко

На військовій базі в Екваторіальній Гвінеї відбулись потужні вибухи. Внаслідок цього загинули 15 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Ще близько 500 людей дістали поранення.

Це розповів президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіанг Нгема.

За його словами, серія потужних вибухів стала результатом недбалості, пов'язаної з використанням динаміту на військовій базі.

Нагадаємо, влада Гвінеї оголосила про початок нової епідемії Еболи через 6 років після масштабного спалаху лихоманки в країні. Вірус був виявлений на початку лютого у присутніх на похоронах медсестри, троє з них уже померло.

Раніше повідомлялось, що біля центру з тестування на COVID-19 в нідерландському місті Бовенкарспел (провінція Північна Голландія) прогримів вибух. В результаті ніхто не постраждав.

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