Военнослужащие ООС доставили гуманитарную помощь защитникам Крымского

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной и контролируемой. Боевые действия продолжались почти по всей линии столкновения, с применением российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия. #ООС #операція_ОС #брифинг Течение прошлых суток оккупанты 33 раза открывали огонь, из них 13 с применением тяжелого вооружения. На Луганском направлении противник вел провокационный огонь из минометов и 122-мм орудий по нашим позициям в районе населенного пункта Крымское, а также на Горловском направлении в районе населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганське. Адекватным ответом из имеющегося вооружения огневые позиции противника было подавлено. Вечером, 25 мая, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил в полосе ответственности одной из механизированных бригад, что на Волновахском направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат, которым враг пытался вести разведку наших позиций и в дальнейшем корректировать огонь артиллерии по резервам бригады. Система противовоздушной обороны объединенных сил действует эффективно. Об этом в очередной раз напомнено врагу. Наиболее активные боевые действия продолжались на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкине. В ходе контрснайперської борьбы было уничтожено снайпера противника, который вел прицельный огонь по защитникам Широкиного. Подразделения объединенных сил давали адекватный ответ, устойчиво удерживающие занимаемые позиции на линии соприкосновения. По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 4 боевиков российско-террористических войск. Во время боевых действий в минувшие сутки двух наших защитников были ранены. В настоящее время раненые эвакуированы в госпиталь, их жизни ничего не угрожает. В течение текущих суток, по состоянию на 11 часов 26 мая, потерь нет. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Контрольные пункты въезда – выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало свыше 22 тысяч человек и более 6 тысяч транспортных средств. 16 лицам отказано в пропуске через линию разграничения. С целью недопущения перемещения контрабанды на территорию подконтрольную украинскому правительству за минувшие сутки сотрудниками Государственной пограничной службы и представителями Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил конфисковано товара на общую сумму свыше 20 тысяч гривен. Всеукраинские мероприятия по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатки продолжались в течение текущего месяца. Правоохранительные органы из состава Объединенных сил выявили 202 преступления, связанные с нелегальным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Сотрудники Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил изъяли у граждан 46 единиц огнестрельного оружия, из них 8 противотанковых гранатометов, а также 168 гранат, почти 12 тысяч патронов и более 5 килограммов взрывчатого вещества. За вчерашний день военнослужащими Объединенных сил доставили гуманитарную помощь защитникам Крымского, а жителям с особыми потребностями населенного пункта Николаевка помощь оказали волонтеры из Австрии и Львовской области, передано специальные инвалидные кресла. Таким образом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра Об'объединенных сил подполковник Виктор Шубец.