Військовослужбовці ООС доставили гуманітарну допомогу захисникам Кримського

Протягом поточної доби жоден український військовий не загинув

Військовослужбовці Об'єднаних сил доставили гуманітарну допомогу захисникам Кримського. Про це повідомив представник прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) підполковник Віктор Шубец.

"За вчорашній день військовослужбовцями Об’єднаних сил доставлено гуманітарну допомогу захисникам Кримського, а мешканцям з особливими потребами населеного пункту Миколаївка допомогу надали волонтери з Австрії та Львівщини, передано спеціальні інвалідні крісла", - йдеться у повідомленні.

У ООС повідомляють, що протягом поточної доби, станом на 11 годину 26 травня, втрат немає. При цьому за даними розвідки, ліквідовано двох та поранено чотирьох бойовиків.

Брифінг представника прес-центру Об'єднаних сил 26.05.2018 р. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною та контрольованою. Бойові дії тривали майже по всій лінії зіткнення, із застосуванням російсько-окупаційними військами заборонених зразків зброї. #ООС #операція_ОС #брифінг Протягом минулої доби окупанти 33 рази відкривали вогонь, з них 13 із застосуванням важкого озброєння. На Луганському напрямку противник вів провокаційний вогонь з мінометів та 122-мм гармат по наших позиціях в районі населеного пункту Кримське, а також на Горлівському напрямку в районі населених пунктів Луганське, Світлодарськ, Новолуганське. Адекватною відповіддю з наявного озброєння вогневі позиції противника було подавлено. Ввечері, 25 травня, силами і засобами протиповітряної оборони Об’єднаних сил у смузі відповідальності однієї з механізованих бригад, що на Волновахському напрямку, збито безпілотний літальний апарат, яким ворог намагався вести розвідку наших позицій та в подальшому коригувати вогонь артилерії по резервах бригади. Система протиповітряної оборони об’єднаних сил діє ефективно. Про це чергового разу нагадано ворогу. Найбільш активні бойові дії тривали на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне та Широкине. У ході контрснайперської боротьби було знищено снайпера противника, який вів прицільний вогонь по захисникам Широкиного. Підрозділи об’єднаних сил давали адекватну відповідь, стійко утримуючі займані позиції на лінії зіткнення. За даними розвідки, знищено 2 та поранено 4 бойовиків російсько-терористичних військ. Під час бойових дій минулої доби двох наших захисників було поранено. Наразі поранених евакуйовано до шпиталю, їх життю нічого не загрожує. Протягом поточної доби, станом на 11 годину 26 травня, втрат немає. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 22 тисяч осіб та більше 6 тисяч транспортних засобів. 16 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. З метою недопущення переміщення контрабанди на територію підконтрольну українському уряду за минулу добу співробітниками Державної прикордонної служби та представниками Державної фіскальної служби зі складу Об’єднаних сил конфісковано товару на загальну суму понад 20 тисяч гривень. Всеукраїнські заходи з протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів і вибухівки тривали протягом поточного місяця. Правоохоронні органи зі складу Об’єднаних сил виявили 202 злочини, пов’язані з нелегальним обігом зброї, боєприпасів і вибухових речовин. Співробітники Національної поліції України зі складу Об’єднаних сил вилучили у громадян 46 одиниць вогнепальної зброї, з них 8 протитанкових гранатометів, а також 168 гранат, майже 12 тисяч патронів та понад 5 кілограмів вибухової речовини. За вчорашній день військовослужбовцями Об’єднаних сил доставлено гуманітарну допомогу захисникам Кримського, а мешканцям з особливими потребами населеного пункту Миколаївка допомогу надали волонтери з Австрії та Львівщини, передано спеціальні інвалідні крісла. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 26 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що ввечері 25 травня бойовики обстріляли житлові райони міста Торецька Донецької області, внаслідок чого пошкоджено триповерховий будинок.