UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военнослужащие Авдеевки получили амуницию от "Метинвеста"

Фото: военнослужащие Авдеевки получили амуницию от "Метинвеста" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Защитники Авдеевки получили очередную партию защитной амуниции - 500 бронежилетов и 350 касок от компании "Метинвест". Всего компания уже передала защитникам и сотрудникам инфраструктуры Авдеевки более 1500 единиц амуниции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Как известно, Авдеевка сейчас является одной из самых горячих точек Донецкой области: ежесуточно российские захватчики наносят более 40 ракетных ударов по мирным жителям Донецкой области.

"Помощь от "Метинвеста" поступает в наш город системно с первых дней войны. Компания не только обеспечивает военнослужащих, которые защищают Авдеевку, защитной амуницией, но и помогает жителям общины: вместе с сотрудниками АКХЗ мы продолжаем развозить по хранилищах продуктовые наборы в рамках проекта "Спасаем жизни", передаем печи и котлы для приготовления пищи. Вместе держим оборону на стальном фронте", - отметил заместитель директора по производству Авдеевского коксохимического завода группы "Метинвест" Юрий Кциненко.

На сегодня "Метинвест" уже передал защитникам и сотрудникам инфраструктуры Авдеевки более 1500 единиц амуниции.

Также в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизни", который реализуют группа "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Ахметова, жители Авдеевки и близлежащих сел получили уже 19 000 продовольственных наборов.

На днях защитники Украины получили от группы "Метинвест" 150 дронов марки DJI Mavic 3 и 100 автомобилей.

Читайте РБК-Украина в Google News
МетинвестАвдеевка