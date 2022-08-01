Военнослужащие Авдеевки получили амуницию от "Метинвеста"

Как известно, Авдеевка сейчас является одной из самых горячих точек Донецкой области: ежесуточно российские захватчики наносят более 40 ракетных ударов по мирным жителям Донецкой области.

"Помощь от "Метинвеста" поступает в наш город системно с первых дней войны. Компания не только обеспечивает военнослужащих, которые защищают Авдеевку, защитной амуницией, но и помогает жителям общины: вместе с сотрудниками АКХЗ мы продолжаем развозить по хранилищах продуктовые наборы в рамках проекта "Спасаем жизни", передаем печи и котлы для приготовления пищи. Вместе держим оборону на стальном фронте", - отметил заместитель директора по производству Авдеевского коксохимического завода группы "Метинвест" Юрий Кциненко.

На сегодня "Метинвест" уже передал защитникам и сотрудникам инфраструктуры Авдеевки более 1500 единиц амуниции.

Также в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизни", который реализуют группа "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Ахметова, жители Авдеевки и близлежащих сел получили уже 19 000 продовольственных наборов.

На днях защитники Украины получили от группы "Метинвест" 150 дронов марки DJI Mavic 3 и 100 автомобилей.