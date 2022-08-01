Військовослужбовці Авдіївки отримали амуніцію від "Метінвесту"

Як відомо, Авдіївка наразі є однією з найгарячіших точок Донецької області: щодоби російські загарбники завдають понад 40 ракетних ударів по мирних жителях Донецької області.

"Допомога від "Метінвесту" надходить до нашого міста системно з перших днів війни. Компанія не тільки забезпечує військовослужбовців, які боронять Авдіївку, захисною амуніцією, а й допомагає мешканцям громади: разом зі співробітниками АКХЗ ми продовжуємо розвозити по сховищах продуктові набори в межах проекту "Рятуємо життя", передаємо печі та казани для приготування їжі. Разом тримаємо оборону на сталевому фронті", - зазначив заступник директора з виробництва Авдіївського коксохімічного заводу групи "Метінвест" Юрій Кциненко.

На сьогодні "Метінвест" уже передав захисникам і співробітникам інфраструктури Авдіївки понад 1500 одиниць амуніції.

Також в межах гуманітарного проекту "Рятуємо життя", який реалізують група "Метінвест" та ДТЕК у координації з Фондом Ахметова, мешканці Авдіївки й прилеглих сіл отримали вже 19 000 продовольчих наборів.

Днями захисники України отримали від групи "Метінвест" 150 дронів марки DJI Mavic 3 та 100 автомобілів.