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Військовослужбовці Авдіївки отримали амуніцію від "Метінвесту"

Фото: військовослужбовці Авдіївки отримали амуніцію від "Метінвесту" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Захисники Авдіївки отримали чергову партію захисної амуніції - 500 бронежилетів і 350 касок від компанії "Метінвест". Всього компанія уже передала захисникам і співробітникам інфраструктури Авдіївки понад 1500 одиниць амуніції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Як відомо, Авдіївка наразі є однією з найгарячіших точок Донецької області: щодоби російські загарбники завдають понад 40 ракетних ударів по мирних жителях Донецької області.

"Допомога від "Метінвесту" надходить до нашого міста системно з перших днів війни. Компанія не тільки забезпечує військовослужбовців, які боронять Авдіївку, захисною амуніцією, а й допомагає мешканцям громади: разом зі співробітниками АКХЗ ми продовжуємо розвозити по сховищах продуктові набори в межах проекту "Рятуємо життя", передаємо печі та казани для приготування їжі. Разом тримаємо оборону на сталевому фронті", - зазначив заступник директора з виробництва Авдіївського коксохімічного заводу групи "Метінвест" Юрій Кциненко.

На сьогодні "Метінвест" уже передав захисникам і співробітникам інфраструктури Авдіївки понад 1500 одиниць амуніції.

Також в межах гуманітарного проекту "Рятуємо життя", який реалізують група "Метінвест" та ДТЕК у координації з Фондом Ахметова, мешканці Авдіївки й прилеглих сіл отримали вже 19 000 продовольчих наборів.

Днями захисники України отримали від групи "Метінвест" 150 дронів марки DJI Mavic 3 та 100 автомобілів.

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МетинвестАвдіївка