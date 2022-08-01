ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Военнослужащие Авдеевки получили амуницию от "Метинвеста"

Новина українською →
Понедельник 01 августа 2022 14:31
Военнослужащие Авдеевки получили амуницию от "Метинвеста" Фото: военнослужащие Авдеевки получили амуницию от "Метинвеста" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Защитники Авдеевки получили очередную партию защитной амуниции - 500 бронежилетов и 350 касок от компании "Метинвест". Всего компания уже передала защитникам и сотрудникам инфраструктуры Авдеевки более 1500 единиц амуниции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Как известно, Авдеевка сейчас является одной из самых горячих точек Донецкой области: ежесуточно российские захватчики наносят более 40 ракетных ударов по мирным жителям Донецкой области.

"Помощь от "Метинвеста" поступает в наш город системно с первых дней войны. Компания не только обеспечивает военнослужащих, которые защищают Авдеевку, защитной амуницией, но и помогает жителям общины: вместе с сотрудниками АКХЗ мы продолжаем развозить по хранилищах продуктовые наборы в рамках проекта "Спасаем жизни", передаем печи и котлы для приготовления пищи. Вместе держим оборону на стальном фронте", - отметил заместитель директора по производству Авдеевского коксохимического завода группы "Метинвест" Юрий Кциненко.

На сегодня "Метинвест" уже передал защитникам и сотрудникам инфраструктуры Авдеевки более 1500 единиц амуниции.

Также в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизни", который реализуют группа "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Ахметова, жители Авдеевки и близлежащих сел получили уже 19 000 продовольственных наборов.

На днях защитники Украины получили от группы "Метинвест" 150 дронов марки DJI Mavic 3 и 100 автомобилей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Авдеевка
NEWS
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне