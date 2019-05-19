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К военнопленным украинским морякам не пускают адвокатов


По словам Полозова, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции

Администрацией СИЗО "Лефортово" допущена ситуация при которой крайне затруднен доступ адвокатов для конфиденциального общения и работы с военнопленными украинскими моряками. Об этом заявил адвокат Николай Полозов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Полозова.

По его словам, в отношении военнопленных украинских моряков, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции.

"Администрацией СИЗО "Лефортово" допущена ситуация, при которой крайне затруднён доступ адвокатов для конфиденциального общения и работы с подзащитными. В отношении военнопленных украинских моряков, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции", - написал он.

Напомним, ранее Полозов заявлял, что Российская Федерация заняла две разные позиции в судах по делу захвата украинских моряков и кораблей.

Адвокат Илья Новиков в свою очередь добавил, что позиция РФ на слушаниях трибунала ООН уже зафиксирована в бумаге, подписанной представителем российского МИДа.  

10 мая Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Председатель заседания сообщил, что решение ожидается ориентировочно 25 мая.

Кроме того, заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и возврат трех военно-морских судов является неотложным. 

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