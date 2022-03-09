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Военнопленные - Путину: когда мы вернемся, мы встанем против него

Автор: Светлана Мащенко

Военнопленные РФ, захваченные после вторжения в Украину, обратились к Владимиру Путину, заявив, что пойдут против него, когда вернутся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию военнопленных 9 марта.

Один из пленных, Владимир Рассказов, обратился к главнокомандующему, то есть Путину, чтобы он перестал воздействовать на Украину своим террористическим актом.

"Когда мы вернемся, мы встанем против него", - заявил он.

"Когда я приеду домой, пойду против своей власти, против Путина... То что он сделал с украинским народом", - сказал другой пленный, Александр Яковчук.

Также один из пленных обратился к остальным военным, гражданам РФ с призывом бросать оружие, покидать дислокации, потому что здесь мирное население, которое не хочет войны.

К слову, что многие из этих военнопленных - бойцы 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады Вооруженных сил России. Бригада принимала участие в захвате Крыма в 2014 году и оккупации отдельных районов Луганской области, а также в преступной операции в Сирии.

Ранее мы писали, что пленные попросили прощения у украинского народа, заявив, что они военные преступники.

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Вторжение России в Украину