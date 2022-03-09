RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Військовополонені - Путіну: коли ми повернемося, ми встанемо проти нього

Автор: Світлана Мащенко

Військовополонені РФ, захоплені після вторгнення в Україну, звернулися до Володимира Путіна, заявивши, що підуть проти нього, коли повернуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію військовополонених 9 березня.

Один з полонених, Володимир Рассказов, звернувся до Головнокомандувача, тобто Путіна, щоб він перестав впливати на Україну своїм терористичним актом.

"Коли ми повернемося, ми встанемо проти нього", - заявив він.

"Коли я приїду додому, піду проти своєї влади, проти Путіна... Те що він зробив з українським народом", - сказав інший полонений, Олександр Яковчук.

Також один з полонених звернувся до решти військових, громадян РФ із закликом кидати зброю, залишати дислокації, тому що тут мирне населення, яке не хоче війни.

До слова, що багато хто з цих військовополонених - бійці 15-ї окремої мотострілецької Олександрійської бригади Збройних сил Росії. Бригада брала участь у захопленні Криму в 2014 році і окупації окремих районів Луганської області, а також у злочинній операції в Сирії.

Раніше ми писали, що полонені попросили вибачення в українського народу, заявивши, що вони військові злочинці.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України