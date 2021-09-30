На военном полигоне погиб ветеран АТО
Фото: на военном полигоне погиб ветеран АТО (фото president.gov.ua)
В Украине, на одном из военных полигонов погиб ветеран АТО Роман Олекса. Подробности смерти мужчины пока неизвестны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сокальского городского совета.
24-летний ветеран АТО погиб во время учений на военном полигоне. Тело Романа Олексы отвезли в его родной поселок Завишень.
Сегодня, местные жители Сокаля прощались с мужчиной.
Подробности инцидента пока неизвестны.
Фото: ветеран АТО Роман Олекса