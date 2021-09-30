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На военном полигоне погиб ветеран АТО

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Львов, Четверг 30 сентября 2021 21:26
На военном полигоне погиб ветеран АТО Фото: на военном полигоне погиб ветеран АТО (фото president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине, на одном из военных полигонов погиб ветеран АТО Роман Олекса. Подробности смерти мужчины пока неизвестны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сокальского городского совета.

24-летний ветеран АТО погиб во время учений на военном полигоне. Тело Романа Олексы отвезли в его родной поселок Завишень.

Сегодня, местные жители Сокаля прощались с мужчиной.

Подробности инцидента пока неизвестны.

На военном полигоне погиб ветеран АТО

Фото: ветеран АТО Роман Олекса

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