На військовому полігоні загинув ветеран АТО
Фото: на військовому полігоні загинув ветеран АТО (president.gov.ua)
В Україні, на одному з військових полігонів загинув ветеран АТО Роман Олекса. Подробиці смерті чоловіка наразі невідомі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сокальської міської ради.
24-річний ветеран АТО загинув під час навчань на військовому полігоні. Тіло Романа Олекси відвезли до його рідного селища Завишень.
Сьогодні, місцеві жителі Сокаля прощалися з чоловіком.
Подробиці інциденту наразі невідомі.
Фото: ветеран АТО Роман Олекса