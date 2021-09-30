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На військовому полігоні загинув ветеран АТО

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Львів, Четвер 30 вересня 2021 21:26
На військовому полігоні загинув ветеран АТО Фото: на військовому полігоні загинув ветеран АТО (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, на одному з військових полігонів загинув ветеран АТО Роман Олекса. Подробиці смерті чоловіка наразі невідомі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сокальської міської ради.

24-річний ветеран АТО загинув під час навчань на військовому полігоні. Тіло Романа Олекси відвезли до його рідного селища Завишень.

Сьогодні, місцеві жителі Сокаля прощалися з чоловіком.

Подробиці інциденту наразі невідомі.

На військовому полігоні загинув ветеран АТО

Фото: ветеран АТО Роман Олекса

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