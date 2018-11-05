В военном комиссариате Киева заявили о крайне низкой явке призывников

Фото: Сергей Клявлин (mil.gov.ua)

Отмечается, что явились в призывные участки более 23 тыс. человек

Призывная кампания в Киеве находится на грани срыва: по состоянию на начало ноября призвано менее 40%. Об этом сегодня во время брифинга сообщил военный комиссар Киевского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на сегодня, 5 ноября 2018 года, согласно плану призыва, который определен плановым заданием, призваны в ряды Вооруженных сил Украины 39,5%.

Клявлин отметил, что количество призывников, которые должны прибывать в районные призывные участки, крайне низкое.

Вместе с тем, по его словам, на сегодня около 8% призывников в Киеве прибыли на призывные участки.

"Граждане, жители Киева, как не обращались в военные комиссариаты, так и не обращаются, то есть, мы их разыскиваем с помощью органов Национальной полиции и уже тогда доставляем в призывные участки, где определяется их дальнейшая судьба, как призовника. По состоянию на сегодня, не явились на призывные участки 23 424 мужчины", - сообщил Клявлин.

Кроме этого, как сообщил полковник, на сегодня в воинские ряды Вооруженных сил Украины по контракту призвано 346 граждан, жителей Киева, которые изъявили желание проходить военную службу по контракту в воинских частях ВСУ.

"Из них 76 - женщины и 163 имеют статус участника боевых действий", - отметил он и добавил, что, если сравнивать количество призывников в 90-х годах и сейчас, то по состоянию на сегодня ситуация по столице хуже.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу в октябре - декабре 2018 года.

Согласно решению правительства, в ходе осенней призывной кампании на военную службу планируют привлечь почти 18 тыс. человек. В частности, в Вооруженные силы Украины поступят 9010 призывников, в Государственной спецслужбы транспорта - 900, в Национальной гвардии - 6500, Государственной пограничной службы - 1550.

Отметим, в начале сентября президент Петр Порошенко подписал указ, которым осенний призыв продлили до декабря. До этого планировалось, что кампания продлится до ноября. Позже в Генеральном штабе пояснили, что срок призыва на военную службу продлен из-за увеличения количества призывников.