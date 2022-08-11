На военном аэродроме в Беларуси ночью загорелась техника: что известно

На белорусском военном аэродроме этой ночью произошло возгорание техники. Речь идет об аэродроме "Зябровка", который Россия неоднократно использовала для ракетных ударов по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны Беларуси.
"10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению", - утверждают в силовом ведомстве РБ.
Стоит отметить, что, по информации белорусской мониторинговой группы, инцидент произошел в районе Зябровки около 00:30 11 августа.
Напомним, ночью в мониторинговую группу "Беларускі Гаюн" поступила информация о взрывах и вспышках на аэродроме "Зябровка". По информации Генштаба ВСУ, аэродром перешел под полный контроль России в июле этого года.
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