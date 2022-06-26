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Военное руководство Украины намерено координировать партизанское движение, - ISW

Фото: Военное руководство Украины намерено координировать партизан (t.me/zsuwar)
Автор: Константин Широкун

Украинское военное руководство, вероятно, намерено в ближайшее время взять под централизованный контроль действия партизанского движения на оккупированных Россией территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Эксперты американского Института изучения войны отмечают, что цель координации усилий партизан заключается в желании Киева подорвать контроль России и, возможно, подготовиться к тактически связанным операциям с украинскими вооруженными силами. Ранее Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что украинские партизаны только ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с врагом.

Напомним, 22 июня в Херсонской области подорвали автомобиль "главы администрации" в Чернобаевке.

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