Военное руководство РФ с начала войны отказывается от переговоров с США, - Пентагон

В Пентагоне заявили, что высшее военное руководство России избегает переговоров с США. Эксперты утверждают, что это может привести к эскалации конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий официального представитель Пентагона Джона Кирби изданию Washington Post
По его словам, Москва избегает прямых переговоров военного руководства. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов отказываются от проведения телефонных разговоров с Пентагоном.
В СМИ добавили, что эксперты выражают опасение, что такое поведение руководства РФ может привести к эскалации конфликта из-за какого-либо случайного инцидента.
Напомним, ранее российские СМИ заметили пропажу министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он не появлялся на публике с 11 марта.
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