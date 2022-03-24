Військове керівництво РФ з початку війни відмовляється від переговорів з США, - Пентагон

У Пентагоні заявили, що вище військове керівництво Росії уникає переговорів з США. Експерти стверджують, що це може призвести до ескалації конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар офіційного представник Пентагону Джона Кірбі виданню Washington Post
За його словами, Москва уникає прямих переговорів військового керівництва. Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу і начальник Генштабу Валерій Герасимов відмовляються від проведення телефонних розмов з Пентагоном.
У ЗМІ додали, що експерти висловлюють побоювання, що така поведінка керівництва РФ може призвести до ескалації конфлікту через який-небудь випадковий інцидент.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ помітили зникнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він не з'являвся на публіці з 11 березня.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.