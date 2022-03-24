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Військове керівництво РФ з початку війни відмовляється від переговорів з США, - Пентагон

Фото: у Пентагоні заявили, що військове керівництво РФ уникає переговорів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Пентагоні заявили, що вище військове керівництво Росії уникає переговорів з США. Експерти стверджують, що це може призвести до ескалації конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар офіційного представник Пентагону Джона Кірбі виданню Washington Post

За його словами, Москва уникає прямих переговорів військового керівництва. Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу і начальник Генштабу Валерій Герасимов відмовляються від проведення телефонних розмов з Пентагоном.

У ЗМІ додали, що експерти висловлюють побоювання, що така поведінка керівництва РФ може призвести до ескалації конфлікту через який-небудь випадковий інцидент.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ помітили зникнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він не з'являвся на публіці з 11 березня.

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